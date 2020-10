Burgemeester van Avelgem herstelt van corona

In het begin, drie weken geleden, had Deseyn geen symptomen. “Ik was wel al een tijdje moe, maar ik dacht dat ik dringend verlof nodig had. Ik voelde mij wat grieperig, toen wist ik al dat ik besmet was. Daarna werd ik zieker en zieker. Ik heb toen op aanraden van mijn huisdokter een saturatiemeter gekocht, die meet het zuurstof in je bloed. Die waarden waren veel te laag. Op de spoed hebben ze er mij bovenop geholpen. Ik had vooral een enorme druk op mijn borstkas, alsof er iemand op je zit. En een hevige pijn in mijn onderrug, alsof er naalden werden ingestoken. Ik kon niet goed ademhalen, ik was echt bevangen.”