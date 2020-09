Burgemeester van Moorslede Ward Vergote stapt uit Open VLD na Vivaldi-regering: "Het is zover, ik ben partijloos"

Burgemeester Ward Vergote van Moorslede is geen lid meer van Open VLD. "Ik heb me 22 jaar ingezet voor de partij. Ik vind het jammer dat ik op zo'n manier afscheid moet nemen. Maar ik kan me niet vereenzelvigen met dit regeerakkoord."

Vergote heeft Egbert Lachaert gesteund om voorzitter van Open VLD te worden. "Ik heb dat gedaan omdat hij een rechtsere koers beloofde bij Open VLD. Maar nu stapt de partij in een regering met groenen en socialisten. Dat strookt niet met mijn idealen en standpunten."