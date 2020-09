Waarom lukt het niet met mijn smartphone? En gaat de batterij sneller leeg? Jullie vragen over Coronalert beantwoord

Je krijgt niet bij elke contact met een covid-patiënt een melding. De app registreert anoniem met wie je in contact bent geweest en als er iemand besmet is en bij de dokter is geweest, zal dat gelinkt worden aan zijn of haar app. Als je een patiënt verzorgt vanop veilige afstand - meer dan 1,5 meter en niet langer dan 15 minuten - zal de app dat niet registreren.

Voor gezondheidsmedewerkers die een rood scherm krijgen, geldt de regel: heb je een rood scherm en voel je je ziek, dan moet je jouw huisarts consulteren. Als je je goed voelt en je hebt een rood scherm, contacteer het callcenter voor contactopsporing. Coronalert is een extra middel dat de contactopspoorders moet helpen om het virus te bestrijden. De app helpt ons ook om te weten te komen of we al dan niet risico lopen op een besmetting.