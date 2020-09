“Coronalert” is een app van de Belgische overheid op de smartphone om het coronavirus beter in kaart te brengen. De app waarschuwt gebruikers snel en efficiënt als ze in contact zijn gekomen met iemand die positief heeft getest op corona. Maar hoe weet de app dat? En is dat geen inbreuk op onze privacy? VRT-journalist Tim Verheyden heeft de app getest en kan het ons perfect uitleggen.