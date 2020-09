Björn Soenens: "Amerika te kijk gezet met schandelijk debat waarin één persoon ruw te werk ging en de ander kalm bleef"

Hij wil niet zeggen of er een winnaar of verliezer was in dit debat. "We bekijken een debat altijd als een paardenrace of bokswedstrijd, maar het gaat over politiek die de levens van mensen moet verbeteren. Dé vraag voor de kiezer is: wie kan mijn leven verbeteren? Uit dit debat zijn kijkers echter niet zoveel wijzer geworden. Ze hebben één ruwe en onbehouwen persoon gezien en één persoon die fatsoenlijk was. Over inhoud hebben ze niet veel vernomen. De politiek heeft vooral verloren."



Zender CBS heeft een eerste peiling gehouden om toch een winnaar aan te duiden. Ongeveer 48% van het publiek kiest voor Biden, 41% voor Trump en 10% is onbeslist. Peilingen noemt Soenens eerder bedriegelijk. "Het is nog vijf weken vóór de verkiezingen. Je moet elke peiling per staat bekijken. Elke verkiezing in de VS wordt per staat uitgevochten. In de meeste strijdstaten ligt Biden voorop, maar sluit nooit verrassingen uit. De Trump-aanhangers zijn zéér enthousiast. Die van Biden zijn stiller, die zie je niet. Zij houden geen verkiezingsrally's door COVID-19. Trump doet dat wel. En dat geeft ook een vertekend beeld."