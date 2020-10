Cyberaanval treft AP Hogeschool: alle campussen hele dag gesloten

DE AP Hogeschool is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Wat precies het doel was en wie erachter zat, is nog niet bekend. "Door een snelle reactie van het IT-team van de hogeschool bleef de schade beperkt", aldus AP. Alle campussen van de hogeschool blijven vandaag gesloten zodat alles hersteld kan worden. Studenten kunnen online de lessen volgen.