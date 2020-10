Vanaf vandaag moet je in file verplicht een reddingsstrook vrijhouden, maar hoe doe je dat? 

Enkele lezers wezen er ons op dat met een auto uitwijken of zelfs stilstaan op de pechstrook, de busbaan of het fietspad in principe een verkeersovertreding is. Dat is juist maar in het geval van de reddingsstrook wordt de doorgang voor de hulpdiensten ook geregeld door artikel 38 van de wegcode: “Zodra de sirene het naderen van een prioritair voertuig aankondigt, moet elke weggebruiker onmiddellijk de doorgang vrijmaken en voorrang verlenen. Zo nodig moet hij stoppen.”

Hier ontstaan dus als het ware twee concurrerende regels maar Sofie Lenaerts van de federale politie nuanceert: “Je mag de werking van aparte rechtsartikels in complexe situaties niet in absolute termen beschouwen: als je voor een ambulance gedurende een halve minuut even op de busbaan moet stilstaan, dan gaat niemand daar een opmerking over maken; het is een kwestie van gezond verstand, al moet je natuurlijk steeds voorzichtig zijn.”