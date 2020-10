17 honden in beslag genomen in Oostende

"We vonden verschillende rassen, waaronder chihuahua's en Japanse chin . Het was nodig om ze over te brengen naar het dierenasiel. De politie zal een proces-verbaal opmaken en overmaken aan het parket. De inspectiedienst Dierenwelzijn zal binnen de 2 maanden de definitieve bestemming van de dieren bepalen", zegt Brigitte Borgmans van de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn.

De eigenaar is geen fokker maar een particulier. Het ziet ernaar uit dat het gaat om "animal hoarding". In dat geval heeft de eigenaar geen slechte bedoeling, maar is slachtoffer van zijn dwang om dieren te verzamelen. Net zoals bij hoarding, het buitensporig verzamelen van meubelen of voorwerpen omdat je er geen afscheid van kan nemen, is animal hoarding een psychische stoornis.