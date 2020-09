Disney wil 28.000 banen schrappen in Amerikaanse pretparken

De twee pretparken van Walt Disney Co in Californië zijn door de coronacrisis al maanden dicht. Het themapark in Florida heeft de deuren wel weer kunnen heropenen, maar dat gebeurt met beperkte capaciteit.

"We kunnen niet op een verantwoorde manier de volledige bezetting handhaven terwijl we met een dergelijke beperkte capaciteit werken", zo schrijft Josh D'Amaro, het hoofd van de parkendivisie, in een mededeling aan het personeel. De zender CNBC heeft de mededeling kunnen lezen.

Twee op de drie getroffen personeelsleden waren deeltijds aan het werk. Bij de Amerikaanse pretparken van Disney werkten voor de uitbraak van de epidemie ruim 100.000 mensen.