Wat als je eindeloos rondjes blijft draaien in je hoofd? 3 tips om het piekeren te stoppen

Of hij zelf een piekeraar is? Filip Raes, gedragstherapeut en professor psychologie aan de KU Leuven, heeft de vraag al vaker gekregen. Logisch, hij heeft immers net een boek geschreven over piekeren. Dan kan je dat soort vragen natuurlijk verwachten.

"Piekeren is mij niet vreemd", zegt Raes. "Ik pieker soms over werk en over wat mensen over mij denken, de klassiekers eigenlijk. Het gebeurt ook wel dat ik een nachtje of zelfs een paar nachtjes wakker lig door te piekeren. Die ervaringen heb ik in het boek verwerkt. Het is makkelijker om advies aan te reiken als je voorbeelden uit je eigen leven kan geven."

Piekeren kan je volgens Raes eenvoudig definiëren. Het is het eindeloos herkauwen van steeds dezelfde negatieve gedachten: "Wat als ik dit of dat doe? Had ik niet beter zus of zo gedaan? Wat gaat persoon x of y over mij denken?"

Piekergedachten lijken altijd vanzelf komen, het is een automatisme. Je kan ze ook moeilijk stoppen, zelfs als je dat zou willen. Dat is jammer, want piekeren brengt je geen stap dichter bij een oplossing. Het zorgt er enkel voor dat je eindeloos in rondjes blijft draaien, als een hamster in een wieltje.