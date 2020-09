Nieuwe regering zal aantal pensioenen optrekken, maar wie krijgt meer en wanneer?

Hogere minimumpensioenen: het was een van de dada's van de socialisten, en het is ook een van de opvallende punten uit het regeerakkoord van de Vivaldi-coalitie. Het minimumpensioen wordt inderdaad opgetrokken naar 1.500 euro, de pensioenbonus keert terug en zelfstandigen zullen in de toekomst op dezelfde manier hun pensioen kunnen opbouwen als werknemers. Hier krijgt u een beter zicht op de plannen van de regering.