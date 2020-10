Een fietsnetwerk dat leest zoals een metrokaart, Vlaamse primeur in Genk

Het fietsnet-plan beschikt ook over een digitale routeplanner, die aangeeft hoe lang je traject is en wat de reistijd is, zowel met een gewone als met een elektrische fiets. “Wie niet gehaast is kan online ook kiezen voor een route via het knooppuntennetwerk”, vervolgt de schepen. “Mensen met minder tijd kunnen natuurlijk gewoon voor de snelste route kiezen.” De stad wil zo niet alleen het recreatief fietsen maar ook het functioneel fietsen stimuleren. “We willen dat Genkenaren niet enkel in het weekend op hun fiets springen, maar ook voor praktisch ritjes naar hun trappers grijpen."