Extra aandacht voor geestelijke gezondheid in Puurs-Sint-Amands: spreuken op openbare gebouwen moeten taboe doorbreken

In Puurs-Sint-Amands worden er vandaag op verschillende plaatsen spreuken gehangen. Die willen de aandacht vestigen op onze geestelijke gezondheid, het goed voelen in ons vel en in ons hoofd. De gemeente doet zo mee aan de jaarlijkse tiendaagse van de geestelijke gezondheid.

Er is namelijk meer dialoog nodig rond psychische problemen, meent schepen van Welzijn Ann-Marie Morel (CD&V): "Met de spreuken willen we extra aandacht vragen voor psychische problemen. We willen de mensen aansporen om meer met elkaar te praten en om elkaar een luisterend oor te bieden."