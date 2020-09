Fluvius moet voor de rechter komen voor dodelijke gasontploffing in Wilrijk

Bij de zware ontploffing op 3 september 2019 in de wijk Ridderveld in Wilrijk werden 3 huizen volledig vernield en overleed 1 bewoonster. Drie andere mensen raakten zwaargewond en er was in heel de buurt veel materiële schade.

"Volgens de deskundigen is er een verband tussen een fout die gemaakt is onder de verantwoordelijkheid van Fluvius en het overlijden van de bewoonster", zegt Kristof Aerts van het parket. "Het had te maken met een gebrekkige aansluitingsbuis die enkele jaren voordien werd geplaatst. Die heeft rechtstreeks geleid tot de gasontploffing."



Het parket had de raadkamer gevraagd om Fluvius, de CEO en de directeur netuitbating door te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke brandstichting door gebrek aan een huisaansluiting. De raadkamer is daar nu op ingegaan.



Fluvius en de beschuldigde toplui verzetten zich niet tegen de verwijzing. Volgens hun woordvoerder blijven ze er wel van overtuigd dat ze geen schuld treffen.