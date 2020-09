Geen kerstmarkt in Zoutleeuw dit jaar: "We willen het risico niet nemen"

Ondertussen hebben andere steden beslist om de kerstmarkt coronaproof te laten doorgaan, zoals Tienen, Leuven en Brussel. Maar dat is voor Zoutleeuw geen optie, zegt de burgemeester: "Wij kunnen moeilijk een coronaveilige kerstmarkt organiseren. De straatjes zijn heel smal, het is moeilijk om afstand te houden. Bovendien was er ook weinig enthousiasme bij de standhouders en handelaars om het te laten doorgaan. Maar we zullen wel zorgen voor een leuke kerstsfeer in Zoutleeuw."