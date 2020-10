Grootste elektriciteitscentrale van België komt mogelijk in Tessenderlo

Binnenkort heeft Tessenderlo mogelijk een tweede elektriciteitscentrale. Maar vooral: de grootste centrale van België. Dat zijn toch de plannen van Chemiebedrijf Group Tessenderlo. Het bedrijf wil een elektriciteitscentrale op aardgas bouwen op Schoonhees, met een vermogen van 900 megawatt. De centrale moet zorgen voor een bevoorradingszekerheid, want volgens netbeheerder Elia zal België tegen 2025 met een stroomtekort van 3.900 megawatt kampen. De plannen zijn bevestigd door Group Tessenderlo, maar de beslissing is nog niet officieel genomen. Het bedrijf wil de centrale enkel bouwen als die rendabel is en tegen een aanvaardbaar risico.