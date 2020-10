Herfstshoppen in Leuven wordt een coronaveilige beleving

"We organiseren in Leuven een najaar vol beleving die coronaproof is", vertelt schepen van handel Johan Geleyns (CD&V). "We willen de klanten het gevoel geven dat ze hier veilig kunnen komen shoppen. We organiseren kleinere weekendactiviteiten verspreid over het hele najaar, te beginnen met het Weekend van de Klant op 3 en 4 oktober. Er is een fietsparcours voor kinderen, een zoektocht voor gezinnen. En in een aantal leegstaande panden gaan we de etalages vullen met een droomtafereel. Dat wordt de moeite om te komen kijken!"