Ikea haalt (populaire) niet-oplaadbare batterijen uit de winkelrekken: "Milieu-impact is te groot"

Ikea schrapt dus tegen oktober 2021 alle alkalinebatterijen uit het assortiment. De winkelketen zegt dat er verschillende recente studies zijn die zouden aantonen dat de milieu-impact van dat soort batterijen groter is dan die van oplaadbare batterijen. De uitstoot van broeikasgassen zou al na tien keer opladen van zo'n batterij minder zijn, in vergelijking met dat van alkalinebatterijen om dezelfde hoeveelheid energie te verkrijgen.

300 miljoen batterijen

"Consumenten die geregeld batterijen nodig hebben, kunnen baat hebben bij het overstappen op oplaadbare batterijen," zegt Ikea. "De besparingen kunnen na verloop van tijd aanzienlijk zijn, zowel voor het milieu als voor hun portemonnee." IKEA verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 300 miljoen alkalinebatterijen. De winkelketen hoopt zijn klanten te kunnen aansporen om over te stappen op oplaadbare batterijen. Uit berekeningen van Ikea zelf zou er wereldwijd tot 5.000 ton minder afval zijn op jaarbasis.

Dat de batterijen populair zijn, bleek ook in een uitzending van De Inspecteur (Radio 2) in mei 2018. Toen klopten de batterijen van Ikea en Kruidvat de batterijen van Duracell in een vergelijkende test. Uit de reacties toen, bleek dat veel consumenten bewust kozen voor de batterijen van Ikea.



De kleinere wegwerpbare knoopbatterijen (voor horloges of hoorapparaten bijvoorbeeld) blijven voorlopig wel nog in het assortiment. Die zijn volgens Ikea minder schadelijk en voorlopig moeilijk te vervangen.