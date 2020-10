Klacht tegen slachthuis Zele na clandestiene beelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights

Volgens die regelgeving moeten "dieren gespaard worden van elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden", zo luidt het. Daarin staan minimumregels voor de bescherming van dieren in de Europsee Unie bij het slachten of doden.



Maar volgens Animal Rights is het op de beelden duidelijk te zien dat slachthuis Moerbeko "zich zelfs niet aan die minimumregels houdt, en er dus wel degelijk vermijdbaar lijden is," zegt Els Van Campenhout van de dierenrechtenorganisatie: "Er zijn schapen te zien die al onder het bloed van hun soortgenoten zitten, vóór ze zelf worden geslacht. Ze kunnen zien, horen en ruiken hoe de andere schapen sterven, terwijl ze wachten op hun beurt. Je ziet de schapen op elkaars rug klauteren om zo ver mogelijk weg te komen van de slachtplek. Dat moet enorm stressvol zijn voor die dieren."

"Schapen worden ruw bij hun vacht gegerepen en daaraan opgetild, terwijl in de Europese Verordening staat: 'Het is verboden (...) de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hen pijn of vermijdbaar lijden berokkent'. De dieren worden dan ruw op hun rug gesmeten, wat een onnatuurlijke, stressvolle positie is voor een schaap, enkele dieren trappelen wild met hun poten."