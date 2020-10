Koningspaar trekt door Oost-Vlaanderen en bezoekt 2 bedrijven en het kasteel van Laarne

Zuivelbedrijf Inex heeft een primeur in petto voor het koningspaar: “We gaan hen de allernieuwste melkverpakking laten zien, want die rolt vandaag voor de eerste keer van de band”, vertelt Steven Dierickx van het bedrijf. “De nieuwe verpakking is veel beter voor het milieu. We gebruiken 20 procent minder plastic en er is ook geen aluminiumaftreklipje meer.” Toch zal de bus nog goed afgesloten kunnen worden. “Zelfs beter dan ervoor”, klinkt het. De consumenten zullen de bus melk nu gemakkelijker horizontaal in de koelkast kunnen leggen.”

Vanaf volgende week ligt de nieuwe melkverpakking in de winkel.