7 Vivaldi-partijen werken aan laatste knelpunten voor nieuwe regering en hopen op akkoord in vroege ochtend

De onderhandelaars van de 7 partijen die een nieuwe regering proberen te vormen - SP.A, Open VLD, CD&V, Groen, PS, MR en Ecolo, zitten al sinds 9 uur gisterochtend samen om te praten over de begroting. Op dit moment worden de laatste knelpunten weggewerkt. Daarna moet nog gepraat worden over de bevoegdheidsverdeling tussen de 7 partijen en wie de nieuwe premier wordt. De onderhandelaars hopen nog altijd op een akkoord in de vroege ochtend. Een strakke deadline dus voor een inhoudelijk akkoord, want de partijen moeten hun leden de teksten kunnen bezorgen om de congressen voor te bereiden van ’s avonds.