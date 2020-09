In november kiezen de Amerikanen hun nieuwe president. Krijgt Donald Trump zijn tweede termijn of moet hij de fakkel doorgeven aan Joe Biden? De hele wereld kijkt, zoals altijd, mee naar de race naar het Witte Huis. Hoe komt dat? Waarom is die functie zo belangrijk? Is de Amerikaanse president werkelijk de machtigste persoon ter wereld? Onze VS-kenner Thomas De Graeve weet er alles over.