Marketingexpert over debat Biden-Trump: "Beangstigend dat één van hen (opnieuw) vier jaar lang machtigste man op aarde wordt"

Chaos, ruzie en volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN een "shitshow". Drie woorden die het eerste debat tussen presidentskandidaat Joe Biden en huidig Amerikaans president Donald Trump zouden kunnen samenvatten. Dat beaamt Hasselaar Fabio Romagnoli alvast.

"Als je houdt van sport- of bokswedstrijden, dan kwam je vannacht wel aan je trekken. Het was een heel hard debat. Het ging de hele tijd over de andere persoon en niet over inhoud. Voor neutrale kijkers was het een amusant schouwspel, maar het is ook wel beangstigend dat een van deze twee personen de komende vier jaar (opnieuw) zal bepalen wat er in de Westerse wereld zal gebeuren. Biden of Trump wordt vier jaar lang de machtigste man op aarde."

Het doel van de presidentsdebatten – in totaal vinden er drie plaats – is vooral om de stemmen van twijfelende Amerikanen binnen te halen. "De supporters van Trump én Biden zijn volgens mij niet van mening veranderd", vindt Romagnoli. "De grote vraag is wie de twijfelaars kan overtuigen. Het gaat over die enkele "swingstates". Daar moet je de mensen die niet willen gaan stemmen, toch overtuigen. Beide heren hebben nu gekozen om ze te (proberen) overtuigen met woede."