Mechelen start trajectcontrole in centrum: “Snelheidsovertredingen moeten dalen”

Mechelen is de hardrijders in de stad al een tijdje grondig beu. Zo liet de burgemeester al enkele auto’s van zogenoemde patsers, bestuurders die in dure auto’s door de stad racen, in beslag nemen. Nu gaat het stadsbestuur nog een stapje verder.

Op donderdag starten er trajectcontroles in het centrum van de stad. De controles komen op de Bruul, de Grote Markt en de Veemarkt. Daar mag je maar 30 kilometer per uur rijden.