Militaire geschiedenis van Limburg samengevat in boek: Strijdtoneel Limburg

“Het boek gaat over de geschiedenis van Limburg en de rol die 20 plekken in Limburg gespeeld hebben en waar conflicten uitgevochten zijn”, vertelt auteur en rijksarchivaris Rombout Nijssen. “Soms waren dat conflicten tussen mensen uit onze streek maar vaak waren dat ook conflicten die elders speelden en in Limburg uitgevochten zijn.”

Nijssen verzamelde de historische informatie, de Nederlandse zanger en schrijver Rick de Leeuw schreef er passende poëzie bij en zocht naar anekdotes. “Het was een zeer rijke ervaring voor mij, als inwijkeling uit Nederland, want Rombout is een vat vol kennis. We hebben het boek gemaakt op vraag van voormalig gouverneur Herman Reynders, die een grote voorliefde voor geschiedenis heeft.”