Partijleden moeten nog goedkeuring geven over federaal regeerakkoord: "Snelle afhaspeling is weinig respectvol"

De partijcongressen vinden door de coronacrisis niet allemaal fysiek plaats. Enkel dat van CD&V is volledig fysiek. Bij Open VLD is er enkel een onlinevariant. Dat kan volgens Bouteca een strategische keuze zijn. "CD&V houdt een fysiek congres in Antwerpen, ver weg van het opstandige West-Vlaanderen, waar bepaalde burgemeesters zich al kritisch uitgelaten hebben over de regeringsdeelname van CD&V. Op dat congres zullen vooral de partijprofessionelen aanwezig zijn, parlementsleden en kabinetsmedewerkers. Zij leven van de politiek en zullen het akkoord niet wegstemmen. Want als ze dat wel doen, stevenen we af op verkiezingen en kunnen ze hun job verliezen."

Bouteca verwacht dat bij CD&V de discussie niet zozeer zal draaien om de inhoud van het akkoord, maar over hoe zwaar de partij kan wegen binnen de regering. "Voorzitter Joachim Coens zal zijn partijleden ervan moeten overtuigen dat CD&V iets te zeggen heeft in die regering, zeker omdat alles nog niet tot in detail geregeld is in het akkoord." Uiteindelijk zullen alle partijen groen licht geven, denkt Bouteca, ook CD&V.