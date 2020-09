Niet erger dan een griepje

‘Vrienden,’ zei onze voorzitter, ’ik luister graag naar uw actievoorstellen voor de komende weken.’

(Ge ziet het, wij werken heel democratisch.)

Roger Verbiest stelde voor om in geval van regen niet langer buiten te blijven wachten bij de bakker, want dat ge dáár ziek van kunt worden, en niet van met vier klanten tegelijk binnen in de bakkerij op uw beurt te staan wachten. Willy Vermeulen had een wild plan: Marc Van Ranst ontvoeren en als losprijs de opheffing van alle maatregelen eisen.

‘Dat komt zeker op het nieuws!’

‘Ja, het is goed, Willy.’

Carl Seuntjens wilde een badge laten maken met het opschrift “Vreest niet, ik heb enkel een snotvalling”. Dré Peremans stelde voor om in groep met vakantie te gaan naar de “gevaarlijkste” regio in Spanje. Dany Ceuppens, de hevigste van ons allemaal, wilde gemaskerd overal in alle winkels de potten met handgel wegpakken, op een hoop gooien en in brand steken.

‘Gemaskerd? Allez toe, Dany, wij zijn juist tégen maskers.’

‘Ja maar ik wil niet herkend worden, ik werk bij de gemeente.’