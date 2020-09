Olie- en gasconcern Shell gaat 7.000 tot 9.000 banen schrappen

Net als andere grote oliebedrijven lijdt Shell onder de coronacrisis. De olieprijs is stevig gedaald en er is minder vraag naar brandstof, vooral door het stilvallen van veel (vlieg)verkeer. Deze zomer maakte Shell een historisch kwartaalverlies bekend: van april tot en met juni kwam het bedrijf voor ruim 18 miljard dollar in de rode cijfers. Bovendien blijven de vooruitzichten ongunstig.