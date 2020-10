Omdat het morgen "Werelddierendag" is: nu al deze selectie van grappige, verrassende en gekke honden

Het is op de feestdag van Franciscus van Assisi, die zich niet alleen inzette voor melaatsen en armen maar ook voor planten en dieren, dat op 4 oktober "Werelddierendag" gevierd wordt. En dus worden morgen alle dieren opnieuw in het zonnetje gezet. Om u alvast in de juiste stemming te brengen, maakten we een selectie van 15 gekke, verrassende en grappige honden, waarvan de foto’s door hun baasjes graag op sociale media gedeeld werden, al was het maar om nu al een glimlach op uw gezicht te toveren. Want, "hoe weinig geld en bezittingen je ook hebt, het feit dat een hond je metgezel is maakt je rijk".