Ontdek de "zwarte Hans Memling": hedendaagse kunstenaars in dialoog met Vlaamse primitief in Brugge

Even confronterend is "After Memling" van de Amerikaanse conceptuele kunstenaar Joseph Kosuth, die destijds ook deelnam aan "Chambres d’amis" van Jan Hoet. Hij hangt reusachtige afbeeldingen van Memlingportretten op hun kop. Met onbegrijpelijke tekst erbij en kruisjes bij plekken waar we zogenaamd op zouden moeten letten, "maar er is gewoon niets," lacht Till-Holger Borchert, directeur van Musea Brugge. "Het is bedoeld om je ongemakkelijk te doen voelen. Te tonen hoe zeer we gehecht zijn aan voorwerpen. Het is een samenspelen en samenspannen tegen al wat wij denken te weten en te kennen over deze werken," voegt Eva Tahon van Musea Brugge toe.