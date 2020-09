Wordt burgemeester Mohamed Ridouani minister?  "Kans moet hij grijpen, al zal hij het mogen uitleggen aan de Leuvenaar"

Maar is het wel zo'n goed idee dat Ridouani, die nog geen twee jaar burgemeester is, zijn sjerp al zou doorgeven? Volgens VUB-politicoloog Dave Sinardet zal het vooral afhangen van de ambities van Ridouani.



"Het is misschien nog wat vroeg", zegt Sinardet in "start je dag" op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. "Hij is nog maar net burgemeester van Leuven, dus hij zou het dan ook aan de Leuvenaars moeten uitleggen dat hij uiteindelijk naar een ander niveau vertrekt. Anderzijds, als hij die ambitie heeft om minister te worden, kan hij best zo'n kans niet laten schieten. Je weet niet of die mogelijkheid er nog is in de toekomst. Op vier jaar tijd kan er veel gebeuren in de politiek, dus grijp je best de kansen als die zich aanbieden."