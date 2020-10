Riemst krijgt vrijdag een spectaculaire tijdrit van de BinckBank Tour

De renners in de BinckBank Tour zullen nu vrijdag een tijdrit betwisten in Riemst. Die komt in de plaats van de rit in lijn die dan normaal in Riemst zou vertrekken en vervangt ook de tijdrit die vandaag in Vlissingen is afgelast. Door de nieuwe coronamaatregelen kan er niet meer gekoerst worden in Nederland. Ook de Amstel Gold Race is om die reden afgelast.