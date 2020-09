Rijkevorsel rouwt om Aster Berkhof: "Hij is als gewone jongen uit een arbeiderswijk opgeklommen tot gevierd auteur"

Lisette Van Gorp uit Rijkevorsel kende Berkhof goed. "Als kind las ik zijn boeken. Ik herkende de straten en taferelen in zijn romans van de verhalen die mijn moeder over haar jeugd in Rijkevorsel vertelde. Op die manier ben ik een correpsondentie met Berkhof gestart en nadien hadden we regelmatig contact."



Lisette zal zich Aster Berkhof herinneren als een heel vriendelijke man. "Je moet weten: ik kom uit de arme buurt van Sint-Jozef waar mensen hard moesten werken. Ik kon maar tot mijn 14e naar school gaan, want er was geen geld. Toch was hij met al zijn kennis steeds beleefd en warm naar mij. Maar de laatste tijd ging het minder goed met hem. Ik ben nog een paar keer in het rusthuis geweest. Je zag dat hij helemaal op was. Hij was gewoon versleten, terwijl ik hem nog gekend heb als een vinnige vitale vent", besluit Van Gorp in "Start je dag".