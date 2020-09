Sint komt op 14 november naar België, maar kinderen zullen hem niet kunnen verwelkomen

De intocht van Sinterklaas is elk jaar een groot evenement. Duizenden kinderen zakken dan af naar Antwerpen om de goed heiligman in levende lijve te zien. De Sint brengt elk jaar een heel gevolg mee, zoals tal van pieten, de kapiteins van de stoomboot en de nichtjes Conchita en Palomita. Of zij er dit jaar zullen bij zijn, weten we nog niet.