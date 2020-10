Stevenen we af op een record voor het gat in de ozonlaag boven Antarctica? Modellen voorspellen weinig goeds

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties tonen de modellen aan dat het ozongat boven Antarctica tegen 2060 zal verdwijnen, onafhankelijk van de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Enkel in hoeverre de wereld zich zal houden aan de afspraken in het Montreal-protocol heeft hierop een invloed.

Toch is dit niet het hele verhaal, aangezien de uitzonderlijke ozongaten extreme meteorologische omstandigheden weerspiegelen. Dit geldt zowel voor de uitzonderlijk sterke ozongaten die dit jaar boven de Noordpool en de Zuidpool werden aangetroffen als voor het uitzonderlijk zwakke ozongat dat vorig jaar boven de Zuidpool werd waargenomen. Het is nog niet duidelijk of dergelijke extreme gebeurtenissen vaker zouden kunnen voorkomen als gevolg van de klimaatverandering.

Overigens kan het feit dat er zich dit jaar een uitzonderlijk ozongat aan de Noordpool heeft voorgedaan, dan weer niet gebruikt worden als een argument tegen de opwarming.

Sinds het begin van de ozonmetingen door satellieten in het gebied in 1978 is dat nog maar de tweede keer, in 2011 was er ook een (kleiner) gat aan de Noordpool, waarbij zo'n 40 procent van de ozon vernietigd werd. Dat werd inderdaad veroorzaakt door lagere temperaturen in de stratosfeer, wat opgevat zou kunnen worden als een argument tegen de wereldwijde opwarming, maar aan de grond was het toen in de winter warmer dan gemiddeld in het Noordpoolgebied.

