Straat in Gent afgesloten nadat man bokaal met octopussen op sterk water laat vallen

“Wij kregen een oproep van iemand die een pot octopussen op sterk water had laten vallen”, vertelt Alisa Coessens van de brandweer. “We zijn meteen naar daar gegaan om te kijken of de giftige dampen zich niet te veel hadden verspreid. De persoon had gelukkig de ramen al opengezet. We hebben de straat even afgesloten omdat we zo ons werk op een veilige manier konden doen.”