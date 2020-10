Studenten UA ontvangen diploma via drive-in proclamatie

Daarnaast zag Van Damme erop toe dat alles coronaproof verliep. "Iedereen heeft zich aan de afspraken gehouden en alles is veilig gebeurd. Ondanks corona was het hier nog een ongelooflijk feest en een uniek gebeuren. Het is zelfs dankzij de coronacrisis dat de universiteit "out of the box" ging denken", vertelt de professor. De drive-in proclamatie bleek zo geslaagd dat het mogelijk nog eens gebeurt in de toekomst.