Theo Francken hangt Vlaamse Leeuw uit uit protest tegen nieuwe Vivaldi-regering

"Ik ben vanaf nu oppositielid terwijl ik bij de verkiezingen heel wat stemmen heb behaald", zegt Francken. "De N-VA, de grootste partij van het land, wordt nu samen met de tweede grootste partij van het land, Vlaams Belang, buitenspel gezet. Daarom heb ik uit protest de Vlaamse Leeuw uitgehangen. Want deze regering heeft geen democratische legitimiteit in Vlaanderen. Daarnaast heeft ze ook geen meerderheid langs Vlaamse kant, terwijl Vlaanderen wel goed is voor het overgrote deel van de belastingen en de economische return. Daar heb ik een groot probleem mee en heel veel vragen bij. Dus het uithangen van de Vlaamse Leeuw is een protestactie. Daarbij roep ik ook iedereen die niet akkoord gaat met deze nieuwe regering op om hetzelfde te doen en een foto te posten op sociale media."