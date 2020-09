Eerste debat Trump en Biden baadt in chaos: "Wat was dat productief zeg!"

Het werd een chaotisch debat, dat is het minste wat je kunt zeggen. Trump ging zoals verwacht vrij snel in de aanval en liet zijn tegenstander vaak niet uitspreken. In zijn kenmerkende stijl gooide hij heel wat giftige zinnetjes naar Biden, zoals "Jij bent een nummer twee, Joe", toen Biden net aan nummer twee van zijn opsomming begon.

Biden bleef in het begin vrij beleefd en rustig, maar kon het naarmate het debat vorderde niet meer laten om op de chaotische teneur van het debat te wijzen. Na het eerste onderwerp concludeerde hij: "Wat was dat productief zeg!" Later liet hij zicht ontvallen: "Het is moeilijk om het woord te krijgen met deze clown."

Trump trok er zich niets van aan en bleef de voormalige vicepresident chargeren, onder meer over diens zoon Hunter en zijn werk in Oekraïne. Het was een van die momenten waarop het debat helemaal ontspoorde. Biden probeerde van zijn kant Trump te tackelen over zijn belastingaangifte.

Uiteindelijk bleef de inhoudelijke discussie over de verschillende thema's zeer beperkt, met een president die de ander nauwelijks liet uitspreken en Biden die zijn tegenstander nooit echt met voldoende overtuigende argumenten wist te vloeren.

Dit artikel wordt nog uitgebreid.