Umicore verhuist deels en schrapt 165 jobs in Olen, vakbond: "Een bom, dit zagen de werknemers niet aankomen"

Er volgen geen naakte ontslagen volgens de directie. De jobs zullen door een natuurlijk verloop verdwijnen, door mensen die met pensioen gaan bijvoorbeeld. "In Olen zijn er inderdaad heel veel oudere werknemers", zegt Hans Vaneerdewegh van de socialistische vakbond. "Er zijn dus wel wat mensen die op korte termijn met pensioen kunnen gaan. Toch zal dit inslaan als een bom, denk ik. De mensen hebben dit niet zien aankomen."

De vakbonden gaan de werknemers vandaag verder inlichten. "Er is nog veel onduidelijkheid", zegt Vaneerdewegh. "We horen ook dat de directie voor een deel rekent op vrijwillige ontslagen. We moeten sowieso nog onderhandelen. We gaan zien hoe dat loopt, en afhankelijk daarvan zullen er mogelijk nog acties volgen."



Ook in Amerika, in Alabama, wil Umicore de kobaltactiviteiten stopzetten. Daar zouden 42 jobs verdwijnen.