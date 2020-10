Veel minder klachten over geluidshinder rond vliegbasis Kleine Brogel. "Maar coronacrisis maakt mensen wel gevoeliger"

Basiscommandant Jeroen Poesen merkt sinds de uitbraak van de coronacrisis wel dat omwonenden iets gevoeliger zijn geworden voor geluidsoverlast. Zelf ziet de commandant drie verklaringen; "Wellicht zijn er nu meer mensen die thuis zijn of thuis werken, we hadden ook mooie zonnige maanden en daardoor zaten mensen meer buiten. En wellicht zijn sommigen ook meer prikkelbaar door de coronacrisis". De vliegbasis blijft daarom inzetten op nog meer communicatie over wat er op de basis gebeurt. "Want het bleek dat we niet meer hebben gevlogen dan anders, integendeel zelfs, maar in de perceptie was dat wel het geval."