Vijftiger neergestoken in Jette: gerecht zoekt getuigen

Volgens verschillende media is het slachtoffer Frank Goes, de voorzitter van de Federatie Algemene Bouwaannemers. Hij is ook eigenaar van verschillende koten in de Honoré Longtinstraat in Jette, waar de steekpartij gebeurde. Het Brusselse parket communiceert niet over de identiteit van het slachtoffer, zo meldt woordvoerster Willemien Baert.