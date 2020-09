Vleermuizen in Sint-Annabos op Linkeroever moeten verhuizen voor Oosterweelwerken

Bouwheer Lantis laat momenteel onderzoeken in welke bomen van het Sint-Annabos en Noordkasteel er vleermuizen zitten. Omdat het een beschermde diersoort is, mogen er geen bomen gekapt worden waar vleermuizen in leven. Het studiebureau Greenspot probeert de vleermuizen in kaart te brengen met een vleermuizendetector die de hoge tonen van de vleermuizen kan opvangen, en met een warmtecamera om de bomen te scannen.

"Op die manier weten we welke bomen we extra zorg moeten geven voor we ze kappen", zegt Annik Dirkx van Lantis. De vleermuizen zullen dan verhuisd worden naar een alternatieve verblijfplaats.