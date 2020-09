Voormalig klooster in Arendonk wordt cohousingproject: "Goed dat er wordt nagedacht over verschillende vormen van samenwonen"

Volgens huisvestingsmaatschappij 'De Noorderkempen' is zo’n cohousingproject belangrijk. “Het is goed dat er wordt nagedacht over verschillende vormen van samenwonen, zoals cohousing. We leven namelijk in een maatschappij waar het meer en meer aan de orde is. Ook de buurt moet betrokken worden, dat je geen eilandje op zich creëert."

De start van de renovatiewerken is voorzien begin volgend jaar. Over drie jaar zouden er ook mensen in het klooster moeten wonen.