Vrouwenvoetbalteam Eva's Tienen in quarantaine

In Tienen is de hele A-ploeg van de vrouwenvoetbalploeg Eva's Tienen uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Een speelster bleek namelijk positief voor corona, zegt voorzitter Wouter Lissens: ”Er is één voetbalspeelster getest en de voetbalbond heeft meteen de volgende wedstrijden uit voorzorg uitgesteld. Aan de speelsters is gevraagd om naar de huisdokter te gaan, en uit de resultaten bleek dat niemand anders besmet geraakt is.

Alle verdere trainingen zijn verder uitgesteld, maar vanaf donderdag begint de jeugd, en ook de andere ploegen terug te trainen. Alleen de A-ploeg blijft aan de kant.