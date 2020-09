"We zijn ook door Belgische hulpverleners verkracht", zeggen Congolese vrouwen in een rapport van The New Humanitarian

De meeste vrouwen werden ingehuurd om te koken of te poetsen, of werkten mee aan plaatselijke bewustmakingscampagnes. Ze zeggen in het rapport dat verschillende mannen hen oneerbare voorstellen deden, hen tot seks dwongen in ruil voor een job of hun contract beëindigden als ze weigerden in te gaan op hun avances.

Ook een aantal andere lokale medewerkers zoals chauffeurs van de organisaties bevestigen de getuigenissen. "Het aantal getuigenissen en de gelijkenissen tonen aan dat het om een wijdverspreide praktijk ging", staat in het rapport. Sommige vrouwen zouden dronken zijn gevoerd, anderen werden klem gezet in kantoren en ziekenhuizen of soms in een kamer opgesloten door mannen die hen een baan beloofden in ruil voor seks of hen dreigden te ontslaan, als ze niet instemden.