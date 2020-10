Oorlogstaal schaadt de politiek

“Talent wins games. But teamwork wins championships”, zo parafraseerde Alexander De Croo Michael Jordan de afgelopen week tijdens zijn eerste aantreden als premier. Het duurde niet lang of Bart De Wever stelde daar op Twitter een quote van Shaquille O’Neal tegenover: “You’re gonna pay. One way or the other.”

Voor u het zich luidop afvraagt: ja, zo konden ze inderdaad nog even doorgaan. De kans dat pakweg LeBron James of Kobe Bryant ooit iets hadden gezegd dat ook van toepassing op hun visie zou zijn, is zeer waarschijnlijk. Dat ligt niet aan de politieke affiniteit van Amerikaanse basketballers met de Vlaamse politiek, maar aan het simpele feit dat sportmetaforen nu eenmaal universeel zijn én zich heel goed lenen voor het verduidelijken van moeilijke gegevens uit het echte leven.