Werken dorpskern Wezembeek-Oppem lopen door corona vertraging op

In Wezembeek-Oppem zijn de werken aan een groot bouwproject vertraagd. Het project voorziet de bouw van een nieuw administratief centrum, een bibliotheek, een nieuwbouw voor basisschool De Letterbijter, 107 nieuwe wooneenheden en een groot park van 8.500 vierkante meter. Tot slot komt er ook een ondergrondse parkeergarage met in totaal zowat 150 plaatsen, waardoor de site autoluw wordt. De werken begonnen eind vorig jaar en de ruwbouw van het nieuwe administratief centrum is ongeveer klaar.

De werken hebben in totaal zeven weken achterstand opgelopen. De inrichting van de nieuwe dorpskern in Wezembeek-Oppem kost ongeveer 20 miljoen euro. Door de vertraging zal de opening van de nieuwe school niet op 1 september 2021 kunnen plaatsvinden. De verhuis en de ingebruikname van de school is gepland tot na het Allerheiligenverlof.