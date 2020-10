Vita et Pax-college in Schoten telt twee oud-leerlingen in nieuwe federale regering 

In dezelfde periode als Annelies Verlinden, eind jaren 80 en begin jaren 90, zat ook Eva De Bleeker (Open VLD) in het Vita et Pax-college. Zij werd nochtans geboren in Sint-Niklaas en was nu schepen in Hoeilaart. De Bleeker wordt staatssecretatis voor Begroting.

En die begroting zou bij haar in veilige handen moeten zijn: "Die was zeer goed in rekenen", zegt Roels overtuigd. "Ja, die zat in de eerste richting Latijn-Wiskunde die we ingericht hebben. We hadden tot dan toe alleen Latijn-Grieks en toen we Latijn met 8 uur wiskunde combineerden, was zij één van de eerste leerlingen die daarvoor koos."