29 ANPR camera's controleren in Leuven overtredingen van voertuigen in voetgangerszone

Maar wie vanaf 7 oktober nog met zijn voertuig de voetgangerszone binnenrijdt buiten te toegelaten uren, zal een GAS-boete krijgen van 58 euro: "Als je door binnenstad loopt en je komt aan de rand van het voetgangersgebied, kan je de ANPR-camera's zien hangen", zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). "Die hingen daar al langer, maar we hebben gezegd dat we ze niet in werking zouden stellen, als de situatie niet leesbaar en duidelijk was voor de weggebruiker. En daarom hebben we nu ook een twintigtal signalisatietotems geplaatst, die het glashelder moeten maken wanneer je ergens met je wagen of met je fiets mag binnenrijden, en wanneer niet. Voor alle duidelijkheid: aan de verkeerssituatie verandert er niets, enkel de controle zal nu via de slimme camera's gebeuren."